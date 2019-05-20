Полиция применила водометы против демонстрантов в Бейруте

20 мая 2019 19:38 (UTC+04:00)

Ливанская полиция применила водометы для разгона демонстрантов рядом с площадью Рияд Эс-Солх в центре Бейрута, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости .
В понедельник в центре Бейрута собрались на митинг сотни граждан, включая военных в отставке и членов профсоюзов. Демонстранты выступили против сокращения зарплат и пенсий.

Полиция применила водометы после того, как участники демонстрации попытались пройти оцепления и подойти ближе к зданию правительства, сообщили они.

"Полиция начала применять водометы против участников митинга. Несколько человек смогли подобраться к машине с водометом и попытались проникнуть в нее, но были отброшены напором воды", - рассказал РИА Новости один из участников митинга.

Ранее группа протестующих предприняла попытку взять здание правительства штурмом. Несколько активистов вошли в здание для переговоров с властями.

Военные в отставке несколько дней назад установили напротив здания правительства палатку в знак протеста против решений, которые могут быть приняты правительством в отношении их пенсий и заработных плат государственных служащих в стране. Участники бессрочной акции требуют справедливых реформ и призывают правительство "не пытаться восполнять дефицит бюджета из тех мест, где средств и так нет".

В апреле в ливанских СМИ все чаще стали появляться сообщения о намерении правительства внести ряд поправок при формировании нового государственного бюджета. В первую очередь появились сообщения о возможном сокращении зарплат государственным служащим, увеличении налогов и уменьшении социальных обязательств, в том числе пенсий и медицинского страхования.

По мнению экспертов, подобные поправки могут быть приняты кабинетом министров для удовлетворения требований европейских стран-доноров, которые на саммите "Кедр" в Париже в прошлом году обещали передать в качестве помощи Ливану кредиты на 12 миллиардов долларов. Одним из условий предоставления средств является сокращение зарплат.

Еще до официальных решений и принятия законов эта информация привела к массовым забастовкам профсоюзов в стране, в том числе военнослужащих, достигших пенсионного возраста, которые обещали не допустить сокращения их зарплат, даже если придется применить силу. К военным присоединились преподаватели, судьи и сотрудники социального обеспечения. Также на несколько дней объявили о забастовке сотрудники центрального банка, что привело к прекращению работы местной биржи и блокированию банковских переводов.

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