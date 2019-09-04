Непрямые переговоры между сепаратистами и властями Йемена начались в Джидде

Представители официальный властей Йемена и сторонников сепаратистского Южного переходного совета (ЮПС) начали переговоры в саудовском городе Джидда о перспективах урегулирования ситуации в южнойеменских провинциях, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По имеющейся информации, в Джидде начались "непрямые переговоры между ответственными представителями правительства Йемена и делегацией, представляющей ЮПС".

Несколько часов назад вице-премьер и глава МВД Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что признанные международным сообществом власти Йемена "не будут сидеть за одним столом переговоров с ЮПС". Согласно его высказыванию, правительственные силы "войной или миром" вернутся в Аден и не отдадут его тем, кто следует планам по раздроблению Йемена.

Во вторник сообщалось, что делегация ЮПС во главе с лидером сепаратистов Айдарусом аз-Зубейди прибыла в Джидду для обсуждения с официальными лицами королевства перспектив налаживания диалога с правительством. Как передавал телеканал Al-Arabia, южане готовы начать переговоры без предварительных условий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.