Источник сообщил о минометном обстреле Алеппо боевиками

Три жилых квартала Алеппо подверглись обстрелу из минометов. По предварительным данным, погиб ребенок, сообщил РИА Новости источник в центральной больнице города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Минометному обстрелу подверглись районы Адамия, Сейф-ат-Дауля и Хамдания. Погибла девочка шести лет. Тело доставили уже в морг", - рассказал собеседник агентства.

Количество раненых уточняется.

Боевики радикальных группировок уже неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо за последние две недели, в результате чего пострадали мирные жители, нанесен материальный ущерб.

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