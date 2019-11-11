Источник сообщил о минометном обстреле Алеппо боевиками

11 ноября 2019 01:24 (UTC+04:00)

Три жилых квартала Алеппо подверглись обстрелу из минометов. По предварительным данным, погиб ребенок, сообщил РИА Новости источник в центральной больнице города, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Минометному обстрелу подверглись районы Адамия, Сейф-ат-Дауля и Хамдания. Погибла девочка шести лет. Тело доставили уже в морг", - рассказал собеседник агентства.

Количество раненых уточняется.

Боевики радикальных группировок уже неоднократно обстреливали жилые кварталы Алеппо за последние две недели, в результате чего пострадали мирные жители, нанесен материальный ущерб.

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