В Каире обрушилось многоэтажное здание
По меньшей мере три человека погибли, 23 пострадали в результате обрушения многоэтажного здания в одном из районов Каира в ночь на субботу. Об этом сообщила газета Al-Ahram, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее сведениям, все пострадавшие были госпитализированы. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. Издание не уточняет, было ли обрушившееся здание офисным или жилым.
Причины произошедшего пока не установлены.
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