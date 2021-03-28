Из-под завалов рухнувшего дома в Каире извлекли тела 18 погибших
Тела 18 погибших извлечены из-под завалов многоэтажного жилого дома, рухнувшего в субботу в одном из районов Каира. Об этом сообщило издание El Balad, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Трагедия произошла глубокой ночью в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс. Спасатели в течение всего дня разбирали руками и с помощью спецтехники завалы в поисках выживших.
Уже вечером специалисты приступили к осмотру ранее примыкавших к этому дому зданий для выявления возможной угрозы конструкциям соседних построек.
По предварительным данным, домовладелец незаконно надстроил два этажа. Прокуратура инициировала проверку.
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