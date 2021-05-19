Египет предложил перемирие между сторонами палестино-израильского конфликта с 20 мая

Арабские страны 19 мая 2021 10:17 (UTC+04:00)
Египет предложил перемирие между сторонами палестино-израильского конфликта с 20 мая

Египет выступил во вторник с предложением о введении режима прекращения огня между сторонами палестино-израильского конфликта с 06:00 четверга, 20 мая. Эту информацию подтвердил ТАСС официальный источник в Каире, передает Trend.

"От Каира поступило предложение о прекращении огня с 06:00 четверга, 20 мая, по согласованию с американской администрацией, - сообщил источник. - Ожидаем ответа палестинских фракций и правительства Израиля, а также окончания военных операций в конце этой недели". По словам собеседника агентства, египетская делегация по вопросам безопасности должна была направиться в Тель-Авив для встреч с израильскими коллегами. Осуществляются также контакты с палестинской стороной, однако из-за продолжающихся ракетных ударов визит в Газу не планировался.

По информации телеканала Al Arabiya, инициатива Египта по перемирию в Газе пользуется поддержкой США и ЕС, согласились с ней и палестинские группировки. Ответа от Израиля пока не поступало. Каир, отмечает телестанция, предложил также принять в Египте израильскую делегацию для проведения консультаций по предлагаемому перемирию сторон.

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