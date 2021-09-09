В Каире четыре человека погибли в результате обрушения жилого дома

Четыре человека погибли в результате обрушения жилого дома в Каире. Об этом сообщает в четверг новостной портал Al Youm As Sabi, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, четырехэтажное здание рухнуло в среду вечером в столичном районе Шубра-эль-Хейма. Все его жители своевременно эвакуировались после того, как на фасаде начали появляться трещины. На последнем этаже располагалась адвокатская контора, где находился ее хозяин с коллегами, которые по какой-то причине решили не покидать дом и в итоге погибли. Двоих из них минувшей ночью спасатели извлекли из-под завалов живыми, однако от полученных травм они умерли по дороге в больницу.

Что именно стало причиной инцидента, пока не известно. Не исключено, что к нему могло привести ветхое состояние построенного несколько десятилетий назад дома.

Обрушение зданий - не редкость в Египте, где зачастую постройки сооружаются и надстраиваются без санкций властей и вопреки элементарной технике безопасности. Многие дома, возведенные еще в начале прошлого века, давно требуют капитального ремонта, а большинство новых строений в столице и других городах не отвечают современным техническим стандартам. По оценкам экспертов, только в одном Каире около 40% жилых построек не зарегистрированы и возведены с нарушениями. В основном это касается бедных кварталов.

В марте 2021 года в одном из каирских районов рухнула высотка, в результате чего погибли 25 человек. Позднее выяснилось, что домовладелец незаконно надстроил несколько этажей, а за несколько дней до трагедии начал ремонт в одном из помещений, пробив стены и снеся несколько несущих опор.