Fitch повысило долгосрочный рейтинг Беларуси до уровня "B"

29 января 2018 09:10 (UTC+04:00)

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня "B" с "B-" с прогнозом "стабильный". Такие данные приведены в пресс-релизе агентства, сообщает БЕЛТА.

В качестве ключевого фактора, повлиявшего на повышение рейтинга, Fitch выделяет снижение рисков рефинансирования вследствие упреждающих заимствований правительства и наращивания золотовалютных резервов.

В силу этого потребность в погашении внешнего долга в иностранной валюте в размере Br2,6 млрд будет покрыта посредством привлечения внешнего финансирования от международных организаций, заимствований на внутреннем рынке и использования накопленных международных резервов.

Потребность Беларуси во внешнем финансировании (дефицит текущего счета с учетом погашения средне- и долгосрочного долга), по оценке Fitch, существенно уменьшилась. Если в 2014 году потребность оценивалась на уровне 223% от уровня международных резервов, то в настоящее время она составляет всего 101%.

Устойчивость снижения рисков рефинансирования будет зависеть от сохранения прогресса в диверсификации источников внешнего финансирования.

В качестве еще одного фактора повышения рейтинга Fitch указывает на улучшение координации между налогово-бюджетной и денежно-кредитной политиками, повышение гибкости обменного курса, поддержанное значительными успехами в снижении инфляции. Дефицит текущего счета остается под контролем.

В динамике рейтинга также учтены улучшения условий торговли, риски финансового сектора, состояние государственного бюджета и перспективы экономического роста.

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