Fitch повысило долгосрочный рейтинг Беларуси до уровня "B"

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня "B" с "B-" с прогнозом "стабильный". Такие данные приведены в пресс-релизе агентства, сообщает БЕЛТА.



В качестве ключевого фактора, повлиявшего на повышение рейтинга, Fitch выделяет снижение рисков рефинансирования вследствие упреждающих заимствований правительства и наращивания золотовалютных резервов.



В силу этого потребность в погашении внешнего долга в иностранной валюте в размере Br2,6 млрд будет покрыта посредством привлечения внешнего финансирования от международных организаций, заимствований на внутреннем рынке и использования накопленных международных резервов.



Потребность Беларуси во внешнем финансировании (дефицит текущего счета с учетом погашения средне- и долгосрочного долга), по оценке Fitch, существенно уменьшилась. Если в 2014 году потребность оценивалась на уровне 223% от уровня международных резервов, то в настоящее время она составляет всего 101%.



Устойчивость снижения рисков рефинансирования будет зависеть от сохранения прогресса в диверсификации источников внешнего финансирования.



В качестве еще одного фактора повышения рейтинга Fitch указывает на улучшение координации между налогово-бюджетной и денежно-кредитной политиками, повышение гибкости обменного курса, поддержанное значительными успехами в снижении инфляции. Дефицит текущего счета остается под контролем.



В динамике рейтинга также учтены улучшения условий торговли, риски финансового сектора, состояние государственного бюджета и перспективы экономического роста.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.