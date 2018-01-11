В Китае обсудили механизм сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг

11 января 2018 18:35 (UTC+04:00)

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян после завершения Второй встречи руководителей стран в рамках механизма сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг совместно с сопредседательствовавшим вместе с ним на мероприятии премьер-министром Камбоджи Хун Сеном, премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой, премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком и вице-президентом Мьянмы У Мьин Шве встретился с представителями СМИ и рассказал об итогах встречи.

Ли Кэцян подчеркнул, что в текущей сложной международной и региональной обстановке взаимодополняемость преимуществ стран бассейна Ланьцанцзян-Меконг и их внимание к вызывающим обеспокоенность каждой стороны вопросам не только способствуют сотрудничеству стран в низовьях и верховьях этой реки, но и благоприятствуют устойчивым миру и стабильности, совместному развитию и процветанию в регионе.

Ли Кэцян отметил, что механизм сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг выстраивается на равноправии, инклюзивности и практической деятельности. Этот механизм не отмечен эксклюзивностью, а характеризуется взаимодополняемостью с другими структурами региона. С момента начала работы механизма сотрудничество между входящями в него шестью странами успешно продвигалось.

Ли Кэцян заявил, что обеспечение мира, поддержание стабильности и реализация сотрудничества с опорой на механизм сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг - обещание, которое Китай дал странам региона.

В свою очередь, Хун Сен указал, что на состоявшейся встрече были достигнуты результаты, которыми стороны могут быть довольны, а также широкий консенсус о сотрудничестве. Механизм сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг с каждым днем укрепляется.

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Azernews Newspaper
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