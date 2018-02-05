Китаянка получила высшее образование в 81 год

5 февраля 2018 09:59 (UTC+04:00)

81-летняя китаянка Сюэ Миньсю в воскресенье получила диплом об окончании Тяньцзиньского университета (Северный Китай). Как сообщает агентство Синьхуа, ради этого долгожданного момента она усердно работала несколько лет.

"Я считаю, что смысл жизни в том, чтобы постоянно ставить перед собой новые задачи и самосовершенствоваться, поэтому я хочу поблагодарить Тяньцзиньский университет за ценную возможность воплотить в жизнь мечту, осуществить которую в более раннем возрасте я не смогла", - сказала новоиспеченная выпускница на церемонии вручения дипломов.

Женщина отдала должное современной системе дистанционного обучения, которая позволила ей получить высшее образование, а также выразила особую благодарность преподавателям Тяньцзиньского университета, которые поддерживали ее и помогли ей реализовать мечту.

Сюэ Миньсю поступила в Тяньцзиньский университет на курс "Электронная коммерция" по программе дистанционного образования в марте 2014 года, когда ей было 77 лет.

Она оказалась не только самой старшей студенткой в своей группе, но и одной из самых усердных. Она каждый день вставала в пять часов утра и первым делом включала компьютер, чтобы позаниматься.

Целых четыре года Сюэ Миньсю не включала телевизор, потому что решила проводить время более плодотворно, посвятив его учебе.

Финальный экзамен ей удалось сдать лишь с седьмой попытки. В итоге ее старания увенчались успехом, она получила диплом.

81-летняя женщина владеет пятью языками - китайским, английским, французским, русским и латынью, она также хорошо освоила такие программы, как Excel и Photoshop. В свободное от учебы время Сюэ Миньсю увлекается фотографией, катанием на коньках и плаванием.

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Azernews Newspaper
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