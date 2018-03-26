Китай заявил о готовности к переговорам с США по торговле для устранения разногласий

26 марта 2018 12:42 (UTC+04:00)

Китайские власти не заинтересованы в усилении трений с Вашингтоном в области двусторонних торгово-экономических отношений и готовы к проведению переговоров по соответствующим вопросам. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

"Мы намерены обсудить с американской стороной возникшие разногласия, провести переговоры, которые бы опирались на принципы равноправия и взаимного уважения", - отметила дипломат.

По ее словам, для конструктивного диалога Пекина и Вашингтона по-прежнему существуют необходимые условия. "Мы держим для этого двери открытыми", - резюмировала Хуа Чуньин.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предполагает введение комплекса мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Глава Белого дома поручил в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации против КНР. Кроме того, Трамп поручил Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Министерство коммерции КНР после подписания Трампом этого меморандума опубликовало список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут быть введены пошлины.

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