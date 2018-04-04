Премьер Госсовета КНР призвал усилить работу по защите экологии

4 апреля 2018 19:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал к усилению работы по озеленению и предотвращению лесных пожаров, наводнений и засухи для обеспечения социально-экономического роста и строительства "экологической цивилизации".

Ли Кэцян сделал это заявление в письменной инструкции для телеконференции по всекитайской работе по озеленению и предотвращению и контролю за лесными пожарами, наводнениями и засухой, которая состоялась накануне в китайской столице.

Он дал указание правительствам на различных уровнях о проведении масштабной работы по озеленению и предотвращению стихийных бедствий и контролю над ними, поскольку эта работа является основополагающей для устойчивого развития и защиты жизни людей и имущества.

Обширные программы по озеленению необходимы для создания "зеленого щита" и увеличения лесопосадок на 100 млн му (около 6,7 млн га), сказал Ли Кэцян.

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