В Пекине объяснили инцидент с американским кораблем в Южно-Китайском море

2 октября 2018 12:48 (UTC+04:00)

Пекин требует, чтобы Вашингтон немедленно прекратил "провокационные действия ВМС в Южно-Китайском море". Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщает во вторник РИА Новости.

Она призвала американцев "немедленно исправить свои ошибки", "чтобы избежать ущерба двусторонним отношениям, миру и стабильности в регионе".

По ее словам, КНР намерена предпринимать все необходимые действия для защиты национального суверенитета и безопасности.

Также она указала на то, что США под предлогом "свободы навигации" нарушают основные международные нормы, несут угрозу китайскому суверенитету и причиняют ущерб стабильности в регионе.

Напомним, в воскресенье представитель Тихоокеанского флота ВМС США Чарльз Браун сообщил, что китайский эсминец прошел на "небезопасном" расстоянии от американского боевого корабля, который выполнял операцию по обеспечению свободы навигации недалеко от спорных островов в Южно-Китайском море.

В ответ в Пекине заявили, что американский эсминец самовольно вошел в акваторию, а китайский военный корабль сразу же предпринял необходимые действия: провел проверку принадлежности судна и сделал ему предупреждение немедленно покинуть воды.

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