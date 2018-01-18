В Германии около ста тысяч человек остались без электричества

18 января 2018 17:51 (UTC+04:00)

Около 100 тысяч человек в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия и соседних регионах остались без электричества из-за штормового циклона "Фридерике", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Rheinische Post.

Причиной обрыва сетей стали упавшие из-за урагана деревья. Сообщается, что компании потребуется еще некоторое время, чтобы исправить ситуацию, ремонтные бригады уже выехали к месту ЧП. Как сообщил представитель компании, доступ к некоторым местам обрыва ограничен, так как не гарантирована безопасность рабочих. Коммунальные службы города Бохум объявили о "кратковременных колебаниях напряжения" в электросетях из-за неполадок в сетях высокого и сверхвысокого напряжения.

Появляются первые сообщения о жертвах и пострадавших от непогоды: в городе Эммерих-ам-Райн погиб 59-летний мужчина, придавленный упавшим деревом. Газета также сообщает о трех пострадавших в других городах. Аэропорт Дюссельдорфа утром в четверг отменил 18 рейсов. Аэропорт Кельн-Бонн временно приостановил авиасообщение, сейчас рейсы осуществляются в ограниченном режиме.

Ранее железнодорожная компания Deutsche Bahn приостановила движение поездов в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия из-за циклона. Позднее движение поездов было полностью отсановлено и в Нижней Саксонии.

По последним данным метеослужбы Германии, шторм "Фридерика" проходит регион между реками Везер и Эльба. Максимальная скорость ветра в Северном Рейне — Вестфалии и Гессене составляет от 90 до 130 километров в час. Около 14.00 по местному времени (16.00 мск) циклон дошел до Тюрингии, где фиксируется скорость ветра до 120 километров в час.

Порывы ветра горе Гарца — Броккен (земля Саксония-Анхальт) достигают скорости более 200 километров в час.

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