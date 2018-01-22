Евросоюз составит всемирный список контрафакта и пиратства

22 января 2018 19:42 (UTC+04:00)

В понедельник Еврокомиссия объявила публичные консультации для составления первого всемирного списка контрафакта и пиратства в рамках борьбы с воровством интеллектуальной собственности, передает агентство "Интерфакс".

"Цель состоит в том, чтобы определить рыночные площадки за пределами ЕС, где контрафакт, пиратство или другие формы хищения интеллектуальной собственности являются обычной практикой", - говорится в коммюнике ЕК.

Контрольный список "будет основан на сообщениях заинтересованных сторон и поможет информировать потребителей, которые, возможно, покупают продукты на этих рынках, будет побуждать операторов и владельцев бизнеса бороться с нарушениями прав интеллектуальной собственности".

По данным Управления интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и ОЭСР, рынок контрафактной и пиратской продукцией в мире составляет около 338 млрд евро. ЕС несет от нее особенно тяжелые потери. Мнения и предложения для публичных консультаций принимаются до 31 марта.

В конце прошлого года Еврокомиссия также представила новые меры по защите интеллектуальной собственности.

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