Европейские эксперты проверят данные Израиля о ядерной программе Ирана

1 мая 2018 15:30 (UTC+04:00)

Германия, Великобритания и Франция в ближайшее время направят свои экспертные группы в Израиль для изучения новых разведданных о секретной ядерной программе Ирана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, неопровержимо доказывают, что у иранской атомной программы была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

"Германия, Британия, Франция вышлют в ближайшее время свои профессиональные группы для ознакомления с материалом в Израиле", — сказала собеседница агентства.

Источник в Иерусалиме сказал РИА Новости, что аналогичное приглашение было направлено России, которая в составе "шестерки" международных посредников участвует в ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году.

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости ужесточения договоренностей или их аннулирования, если ревизия, за которую агитируют Израиль и США, окажется невозможной.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
МАГАТЭ не фиксировало признаков разработки ядерной бомбы в Иране после 2009 года
Ядерная программа 16:50
Во Франции заявили, что Париж будет добиваться освобождения от пошлин США на металлы
Европа 16:49
Доллар дорожает перед решением ФРС США по ставке
США 16:43
Нефть подешевела на данных по рекордной добыче в США
Энергетика 16:16
Израиль пригласил Россию ознакомиться с разведданными по Ирану
Израиль 15:09
В МИД РФ призвали к осторожной оценке заявлений Израиля по сделке с Ираном
Россия 15:07
Постпред РФ: МАГАТЭ за время действия сделки по Ирану не выявило нарушений
Россия 15:04
В Париже призвали дать МАГАТЭ полный доступ к информации Израиля по Ирану
Европа 14:40
Франция призвала проверить данные Израиля о нарушении Ираном ядерной сделки
Европа 13:58
Премьер и министр обороны Израиля получили право вдвоем объявлять войну
Израиль 13:36
Министр внешней торговли Великобритании: Палата лордов пытается помешать реализации Brexit
Европа 12:36
Еврокомиссия: Решение США по пошлинам продлевает неопределенность на рынке
США 12:11
В Сеуле заявили, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме была бы символичной
США 11:43
В Евросоюзе заявили, что ждут полного освобождения от пошлин США на металлы
Европа 11:24
Мэттис: США стремятся не допустить боестолкновений с войсками России и Асада в Сирии
США 11:12
Пентагон: Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий в Сирии
США 11:10
В Германии рассчитывают на то, что ЕС будет освобожден от пошлин США
Бизнес 10:57
Пентагон: США не хотят выводить войска из Сирии до политического урегулирования конфликта
США 10:47