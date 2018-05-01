Европейские эксперты проверят данные Израиля о ядерной программе Ирана

Германия, Великобритания и Франция в ближайшее время направят свои экспертные группы в Израиль для изучения новых разведданных о секретной ядерной программе Ирана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые, по его словам, неопровержимо доказывают, что у иранской атомной программы была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

"Германия, Британия, Франция вышлют в ближайшее время свои профессиональные группы для ознакомления с материалом в Израиле", — сказала собеседница агентства.

Источник в Иерусалиме сказал РИА Новости, что аналогичное приглашение было направлено России, которая в составе "шестерки" международных посредников участвует в ядерной сделке с Ираном, заключенной в 2015 году.

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости ужесточения договоренностей или их аннулирования, если ревизия, за которую агитируют Израиль и США, окажется невозможной.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.