Вучич заявил, что Сербия не вступит в НАТО

11 апреля 2019 23:39 (UTC+04:00)

Сербия не вступит в Североатлантический альянс, хотя будет строить нормальные отношения со всеми партнерами. Об этом заявил в четверг на массовом митинге в поддержку власти в Нови-Саде президент Сербии Александар Вучич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не вступим в блок НАТО. Сегодня мы можем своим именем называть то, что было [в 1999 году]. Это - агрессия НАТО, это преступления против нашего народа, а не "военная операция" как говорилось раньше. Мы будем строить добрые отношения со всеми, но мы будем готовы защитить свою страну и свою безопасность", - заявил Вучич.

Собравшиеся встретили его слова овациями.

Президент напомнил, что сейчас страна успешно перевооружается. "У нас есть 14 МиГ-29, у нас новые вертолеты, а когда я стал министром обороны у нас был всего один самолет, который не мог взлететь".

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает сохранение дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитие связей с ЕС и США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признание независимости Косова и прекращение дружеских отношений с РФ.

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