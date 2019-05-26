Число кандидатов на пост британского премьера возросло до семи

Число британских политиков, открыто заявивших о выдвижении своих кандидатур на пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, возросло до семи. Это произошло после того, как на страницах воскресной газеты The Sunday Times о своих амбициях заявила бывшая лидер Палаты общин (де-факто представитель британского правительства в нижней палате парламента) Андреа Лидсом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она заявила, что обладает "опытом и уверенностью в собственных силах", чтобы "повести страну в более светлое будущее". Она также дала понять, что если преуспеет в борьбе за пост главы правительства, то при ее правлении Великобритания в любом случае покинет ЕС в октябре, со сделкой об условиях Brexit или без нее.

Лидсом также заявила, что выдвинет законопроект об обеспечении прав граждан, чтобы положить конец неопределенности вокруг полномочий граждан ЕС в Соединенном Королевстве. Она также пообещала, что будет стремится к решению вопроса о взаимном оказании медицинских услуг жителям стран ЕС в Соединенном Королевстве и британцам в странах европейского сообщества, а также к решению проблемы Гибралтара.

Ранее о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии открыто объявили еще шесть политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви и экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

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