Число погибших при затоплении катера в Венгрии достигло семи человек

30 мая 2019 05:23 (UTC+04:00)

Прогулочное туристическое судно с 34 людьми на борту опрокинулось в Дунае во время выполнения маршрута по Будапешту, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания Daily News Hungary, число жертв происшествия увеличилось до семи человек, ещё 12 числятся пропавшими без вести, 18 человек удалось спасти.

Ранее сообщалось о трех погибших и 16 пропавших без вести.

В настоящее время на месте ведется поисково-спасательная операция. Старший сотрудник полиции сообщил СМИ, что "профессиональные дайверы ищут и спасают выживших".

Отмечается, что поиски затрудняет сильное течение на реке после прошедших недавно ливней.

Причиной катастрофы стало столкновение с другим судном недалеко от здания парламента Венгрии.

Как сообщается, на борту лодки находились в основном туристы из Юго-Восточной Азии, в частности граждане Южной Кореи.

"Группа южнокорТейских туристов отправилась в круиз. Мы пытаемся выяснить детали", - заявил агентству Yonhap чиновник министерства иностранных дел.

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