Во Франкфурте-на-Майне эвакуируют 16,5 тыс. человек из-за бомбы Второй мировой войны

7 июля 2019 12:38 (UTC+04:00)

Эвакуация около 16,5 тыс. человек началась в воскресенье во Франкфурте-на-Майне в связи с операцией по обезвреживанию неразорвавшегося снаряда времен Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении местной пожарной службы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

500-килограммовая бомба была обнаружена во время строительных работ недалеко от здания Европейского центрального банка. Эвакуация началась в 08:00. В ее зоне расположены ЕЦБ, железнодорожный вокзал, станции городской электрички, полицейский участок, дом для инвалидов и престарелых.

Для жителей, которые не могут остаться у родственников или друзей, организован пункт помощи. Кроме того, им сегодня предоставлен бесплатный вход в городские музеи.

Операция по обезвреживанию должна начаться во второй половине дня.

Согласно приблизительным подсчетам, в конце Второй мировой войны на гитлеровскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. 10-20% из них не разорвались. Раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

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