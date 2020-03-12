Криштиану Роналду находится на карантине в Португалии из-за коронавируса

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду находится на карантине после того как у его партнера по команде Даниэле Ругани был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду пресс-служба "Ювентуса" сообщила, что анализы Ругани на коронавирус дали положительный результат.

Роналду находится на карантине в своем доме на Мадейре (Португалия), куда он прилетел еще до появления новости о заражении у Ругани.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.