Во Франции заявили о потере контроля над ситуацией с коронавирусом

Власти Франции не контролируют распространение коронавируса. Об этом в интервью Franceinfo заявил заведующий отделением инфекционных и тропических болезней парижской больницы Питье-Сальпетриер Эрик Комс, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметил, что в стране необходимо ввести локдаун. «Мы потеряли контроль над эпидемией еще несколько недель назад», - добавил он.

Председатель научного совета при французском правительстве, иммунолог Жан-Франсуа Дельфрасси в свою очередь отметил, что страна находится «в очень тяжелом, даже критическом положении». В интервью радиостанции RTL он подчеркнул, что по мнению его коллег, число новых инфицированных каждый день может увеличиваться более чем на 50 тысяч - члены научного совета полагают, что с учетом бессимптомных носителей коронавируса и тех, кто не сдавал тест на COVID-19, показатель может приближаться к 100 тысячам.