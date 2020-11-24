В ВОЗ заявили, что меры по борьбе с коронавирусом снижают циркуляцию вирусов гриппа

Меры, принимаемые властями для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, оказались эффективными в борьбе с гриппом. Об этом во вторник сообщила журналистам главный специалист Всемирной организации здравоохранения по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В странах Южного полушария, где сезон гриппа начинается раньше, мы увидели, что меры, реализованные для предотвращения распространения COVID-19, оказались эффективными, они снизили распространение гриппа, - отметила она. - В Европе в начале этого года, когда были реализованы первые масштабные меры для снижения случаев заболевания COVID-19, мы увидели снижение циркуляции вирусов гриппа".

При этом Смолвуд указала, что "пока слишком рано говорить о том, исчезнет ли грипп в этом эпидсезоне".