В Норвегии с 11 июня появятся собственные COVID-сертификаты

Норвегия с 11 июня начнет использовать собственный сертификат, где будет указано, что его обладатель привился от коронавируса. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава норвежского Минздрава Бент Хёйе, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если рассмотрение в парламенте пройдет, как запланировано, ковид-сертификат с QR-кодом у нас будет готов 11 июня", - сказал он. Документ будет содержать информацию о вакцинации, результате теста на коронавирус или уже перенесенном заражении коронавирусом.

По словам Хёйе, сертификат будет существовать в двух вариантах: первый подойдет для использования внутри страны, второй будет содержать более подробную информацию и подойдет для зарубежных поездок.

"ЕС для пересечения границы требует больше информации. Может, например, понадобиться показать название вакцины, число доз или дату. Поэтому для этого мы готовим расширенную версию сертификата", - пояснил министр.

Норвегия не является членом ЕС, в котором активно внедряются COVID-сертификаты.