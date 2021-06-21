В Чехии заявили, что пострадавшие от взрывов во Врбетице получат компенсацию

Компенсация для пострадавших в 2014 году от взрывов складов боеприпасов в деревне Врбетице (восток республики) населенных пунктов и Злинского края, на административной территории которого произошел инцидент, должна составить около 350 млн крон (примерно €13,7 млн), что предусмотрено соответствующим законопроектом. Об этом сообщил в понедельник депутат Европарламента от Чехии, адвокат Станислав Полчак, слова которого привело Чешское телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Согласно подготовленному законопроекту, пострадавшие от последствий взрывов во Врбетице населенные пункты и Злинский край должны получить в качестве компенсации [от государства] 350 млн крон, которые разделят между собой", - отметил Полчак.

Эту сумму, по его словам, чешское государство должно выплатить до конца текущего года.

Жители Врбетице и прилегающих к деревне населенных пунктов должны обратиться к властям за компенсацией ущерба. Им, как предполагает Полчак, должно быть перечислено в общей сложности примерно 300 млн крон (около €11,7 млн).

Каждый из потребовавших компенсации жителей Врбетице, согласно Полчаку, может получить по 90 тыс. крон (примерно €3 529), а наиболее удаленных от него населенных пунктов, где ущерб от взрывов был менее значительным, по 15 тыс. крон. Компенсации должны получить, в частности, жители города Славичин, сел Липова, Галузице и Влаховице, административной частью которого являются Врбетице.