Более половины взрослых в ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса
Более половины совершеннолетних жителей Европейского союза получили как минимум одну прививку от коронавируса. Об этом заявила во вторник в Берлине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Европе в среднем 57% взрослого населения получили прививку от коронавируса, двойную прививку - 36%", - сказала она.
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