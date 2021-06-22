Более половины взрослых в ЕС получили минимум одну прививку от коронавируса

Более половины совершеннолетних жителей Европейского союза получили как минимум одну прививку от коронавируса. Об этом заявила во вторник в Берлине глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Европе в среднем 57% взрослого населения получили прививку от коронавируса, двойную прививку - 36%", - сказала она.