Премьер Люксембурга заразился коронавирусом
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель в воскресенье сдал положительный тест на коронавирус COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает издание Luxemburger Wort.
Теперь глава правительства проведет десять дней на самоизоляции, однако все это время будет продолжать работать. Болезнь протекает у него в легкой форме: у Беттеля несильно поднялась температура, он ощущает головную боль.
В начале мая Беттелю ввели первую дозу вакцины от AstraZeneca. Вторую дозу он рассчитывал получить на следующей неделе.
Лента новостей
Армения может оказаться в еще более худшем положении, так как сегодня ни одна из стран региона не заинтересована в экономическом сотрудничестве с ней – азербайджанский депутат
В Баку состоялась премьера историко-документального фильма "BİZ" о 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)
Одобрено членство таможенной службы Азербайджана в Политической комиссии Всемирной таможенной организации (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Для сведения риска войны до нуля на Южном Кавказе должны быть выдвинуты различные инициативы. Мы готовы к этому
Президент Ильхам Алиев: После войны уже даны соответствующие указания, подписаны новые контракты, начался процесс приобретения новых вооружений
Президент Ильхам Алиев: Первая Карабахская война была для нас большой трагедией, национальной трагедией
Президент Ильхам Алиев: Единственный путь для развития Армении - это неиспользование в целом слов «Нагорный Карабах»
Президент Ильхам Алиев: Армении следует осознать, что Азербайджан и впредь, несомненно, будет приумножать свое могущество
Президент Ильхам Алиев: Ежедневно Карабахский вопрос находился в моей повестке дня, как Президента, на первом месте