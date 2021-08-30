Цена на газ в Европе преодолела отметку в $590 за 1 тыс. куб. м
Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в $590 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром 30 августа достигла $592 или €49 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
К настоящему моменту цена снизилась до около $586 за 1 тыс. куб. м.
На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых $580 за 1 тыс. куб. м и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на $100.
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