В Амстердаме полиция жестоко избила протестующих
Между полицией Амстердама и митингующими, которые протестуют против очередного локдауна в связи с пандемией COVID-19, начались жесткие столкновения. Пользователи Twitter возмущаются тем, что стражи порядка фактически избивают протестующих, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.
Полицейские применяют щиты и дубинки, кроме того, на акции протеста есть служебные собаки.
При этом издание NL Times отмечает, что полиция была вынуждена применить силу из-за того, что протесты переросли в жестокие столкновения.
Всего в митинге участвуют более 3,5 тысячи человек. В полиции ожидают, что в протестах примут участие еще несколько тысяч человек.
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