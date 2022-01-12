В Австрии выявили рекордное число заболевших ковидом за сутки

Число новых зараженных ковидом за сутки в Австрии составило в среду около 17 тыс. Это рекордный показатель ежедневной заболеваемости с начала пандемии. Как передает Trend со ссылкой ТАСС, об этом сообщил глава Минздрава страны Вольфганг Мюкштайн.

"Сегодня у нас почти 17 тыс. положительных тестов в Австрии. Это новый наивысший показатель", - сказал министр на пресс-конференции в Вене.

Прежний антирекорд был установлен в ноябре 2021 года на отметке 15,8 тыс. зараженных в день. Австрийские власти констатируют, что большинство новых случаев заболеваемости стало причиной распространения заразного омикрон-штамма. Рост новых выявленных случаев ковида также связан с увеличением объемов тестирования населения из-за санитарных ограничений.

В Австрии 12 декабря для полностью привитых и переболевших ковидом завершился четвертый общенациональный локдаун, ограничения продолжают действовать для непривитых. Въезд в страну разрешен только для переболевших и привитых зарегистрированными во Всемирной организации здравоохранения вакцинами, при скоплении людей на улице действует обязательный масочный режим.