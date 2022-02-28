ЕС согласовал финансовую часть поставок оружия в Украину

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел 27 стран-членов ЕС согласовал финансовую часть решения о предоставлении Украине летального оружия.

Об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сказал после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД стран-членов в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"Мы решили применить наш потенциал для предоставления летального оружия, летальной помощи украинской армии - пакет поддержки на сумму 450 миллионов евро и еще 50 миллионов для поставок нелетальных: топливо и защитное оборудование", - заявил Боррель.

Высокий представитель ЕС сказал, что все это будет покрываться за средства Европейского фонда мира и межправительственного фонда.

"Это впервые в истории, когда мы будем делать это. И все согласовали полный перечень, не мешали принятию этого решения", - подчеркнул Боррель.