Боррель заявил, что все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из РФ

Все, кто хотят покупать российское продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно. С таким заявлением выступил в понедельник глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на встречу руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно", - сказал он, не упомянув, что рестрикции ЕС разрушили логистические цепочки по всему миру и создали проблемы для оплаты за зерно, поскольку ключевые банки России были отключены от системы платежей SWIFT.