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Боррель заявил, что все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из РФ

Европа Материалы 20 июня 2022 11:26
Боррель заявил, что все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из РФ

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Все, кто хотят покупать российское продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно. С таким заявлением выступил в понедельник глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на встречу руководителей МИД стран ЕС в Люксембурге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия. Все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно", - сказал он, не упомянув, что рестрикции ЕС разрушили логистические цепочки по всему миру и создали проблемы для оплаты за зерно, поскольку ключевые банки России были отключены от системы платежей SWIFT.

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