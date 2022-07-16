Премьер Греции встретился в Афинах с генсеком ООН

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретился в пятницу с прибывшим в республику генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и намерен обсудить с ним несколько крупных международных проблем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я с радостью приветствовал сегодня [в пятницу] вечером генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который посещает Грецию. Хорошая возможность неформально обсудить крупные международные проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - написал премьер на своей странице в Twitter.