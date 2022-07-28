«Манчестер Юнайтед» не сумел убедить Роналду остаться

«Манчестер Юнайтед» не сумел убедить португальского нападающего Криштиану Роналду остаться в английской команде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает The Times.

По информации источника, 25 июля футболист вернулся в Манчестер, чтобы обсудить с клубом свое будущее. Главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг хотел бы, чтобы игрок остался в клубе, однако, сообщается, что «Манчестер Юнайтед» не удалось уговорить Роналду остаться.

Игрок намерен играть в Лиге чемпионов («МЮ» не попал в ЛЧ по итогам сезона в Английской премьер-лиге), в клубе с понимаем отнеслись к этому желанию и дали его представителям разрешение изучить варианты в ведущих клубах Европы.

Роналду вернулся в английский «Манчестер Юнайтед» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.