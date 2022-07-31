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В Болгарии произошел взрыв на складе списанных боеприпасов

Европа Материалы 31 июля 2022 14:58 (UTC +04:00)
В Болгарии произошел взрыв на складе списанных боеприпасов

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Взрыв на складе списанных боеприпасов произошел в воскресенье в районе города Карнобат, в юго-восточной части Болгарии. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, передает телеканал bTV.

Склад находится на территории бывшей военной части, жертв и пострадавших нет

Заместитель мэра города Стефка Иванова сообщила, что на месте происшествия начался пожар. Специалисты пожарной охраны будут готовы приступить к его тушению лишь после того, когда будет исключен риск новых взрывов.

Других подробностей не приводится.

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