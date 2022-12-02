Макрон заявил, что планирует продолжить диалог с Путиным по вопросам безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время планирует продолжить обсуждение с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я продолжу говорить с президентом Путиным", - сказал в четверг Макрон на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста о планах французского президента в ближайшие дни или недели позвонить Путину.

"Мы постоянно пытаемся предотвратить эскалацию и получить какие-то конкретные результаты, поэтому я буду говорить с ним о безопасности АЭС, включая Запорожскую. За последние несколько месяцев мы также вели работу по Чернобыльской АЭС, эта важная работа ведется господином Гросси и МАГАТЭ", - добавил Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.