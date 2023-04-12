Глава Евросовета сообщил о желании некоторых стран ЕС быть более независимыми от США

Лидеры некоторых стран Евросоюза поддерживают президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что ЕС должен быть более самостоятельным и независимым от США. Об этом заявил во вторник глава Европейского совета Шарль Мишель французскому телешоу La Faute a l'Europe. Его высказывания опубликовала европейская версия газеты Politico, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По вопросу об отношениях с Соединенными Штатами очевидно, что могут быть нюансы и деликатные моменты. Некоторые европейские лидеры не стали бы говорить то же самое, что сказал Эмманюэль Макрон, но думаю, что некоторые действительно думают так же, как и Эмманюэль Макрон", - приводит газета слова Мишеля.

При этом он отметил, что ЕС "не следует слепо за" США по всем вопросам.