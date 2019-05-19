В Тель-Авиве начался финал Евровидения

Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве в субботу, где 26 участников будут бороться за звание лучшего музыкального исполнителя, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Шоу открыла прошлогодняя победительница Нетта Барзилай.

Финал песенного конкурса предполагает насыщенную программу: зрителей ждут не только выступления участников "Евровидения", но и шоу специально приглашённых гостей. Так, любители музыки увидят победителей конкурса прошлых лет, а также выступление певицы Мадонны с ее новым синглом Future.

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