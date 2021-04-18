Израиль и Греция подписали крупнейший в истории отношений оборонный контракт

Министерства обороны Израиля и Греции подписали контракт на $1,65 млрд на создание и эксплуатацию на протяжении 22 лет центра летной подготовки для пилотов греческих ВВС, ставший крупнейшим в истории двусторонних отношений. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье пресс-служба израильского Минобороны.

Министр обороны Израиля Бени Ганц отметил, комментируя заключение сделки, что она "укрепит партнерство и сотрудничество между двумя странами на оборонном, экономическом и политическом уровнях". "Уверен, она также послужит укреплению экономик Израиля и Греции", - добавил глава Минобороны, чьи высказывания приводит пресс-служба.