Рейс из Франкфурта в Тель-Авив отменен из-за выявления коронавируса у бортпроводницы

Рейс авиакомпании "Эль-Аль", который должен был вылететь из Франкфурта в Тель-Авив, был отменен после того, как бортпроводница получила положительный результат проверки на коронавирус, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Проверка была сделана стюардессой в Израиле перед вылетом во Франкфурт, однако бортпроводница вылетела, не дождавшись результата теста. Положительный ответ был получен уже после приземления во Франкфурте, после чего рейс был отменен и самолет вернулся в Израиль пустым.