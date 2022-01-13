Беннет обсудил с Путиным региональную безопасность и глобальные вызовы

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил в четверг по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным региональную безопасность и сотрудничество в этой сфере, а также глобальные вызовы. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня состоялась беседа премьер-министра Нафтали Беннета с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в первую очередь вопросы региональной безопасности. Стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества в этой области. Премьер-министр и президент также обсудили вызовы [в области] безопасности на мировой арене", - говорится в заявлении.

"Президент Путин пригласил премьер-министра Беннета и его супругу посетить Санкт-Петербург. Премьер-министр ответил, что он и его супруга будут рады нанести визит", - добавили в канцелярии.