Израиль ликвидировал одного из членов ХАМАС, отвечавшего за финансирование организации

БАКУ /Trend/ - Ликвидирован член палестинского движения ХАМАС, ответственного за финансирование военного крыла организации в городе Рафах на юге сектора Газа, говорится в сообщении Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Trend.

Согласно информации, в результате совместной операции ЦАХАЛ с ШАБАК (Служба общей безопасности) ликвидирован Насер Якуб Джаббер Насер. "В рамках своей деятельности в военном крыле ХАМАС он осуществлял финансирование значительной части военных операций ХАМАС в Рафахе", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что в декабре прошлого года ликвидированный член движения передал ХАМАС сотню тысяч долларов на финансирование военных действий.