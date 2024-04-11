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Израиль ликвидировал одного из членов ХАМАС, отвечавшего за финансирование организации

Израиль Материалы 11 апреля 2024 18:36 (UTC +04:00)
Израиль ликвидировал одного из членов ХАМАС, отвечавшего за финансирование организации

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Ликвидирован член палестинского движения ХАМАС, ответственного за финансирование военного крыла организации в городе Рафах на юге сектора Газа, говорится в сообщении Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Trend.

Согласно информации, в результате совместной операции ЦАХАЛ с ШАБАК (Служба общей безопасности) ликвидирован Насер Якуб Джаббер Насер. "В рамках своей деятельности в военном крыле ХАМАС он осуществлял финансирование значительной части военных операций ХАМАС в Рафахе", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что в декабре прошлого года ликвидированный член движения передал ХАМАС сотню тысяч долларов на финансирование военных действий.

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