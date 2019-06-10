Ряд авиакомпаний приостановили рейсы в столицу Судана

Некоторые авиакомпании приостановили полеты в аэропорт столицы Судана Хартума, но остальные продолжают совершать рейсы, сообщил пресс-секретарь аэропорта Мохаммед аль-Махди, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что такие авиакомпании, как Flydubai, Emirates, Turkish Airlines и Egypt Air отменили рейсы в Хартум из-за нестабильной ситуации в городе.

"Некоторые мировые авиалинии прекратили полеты в аэропорт Хартума, среди них (эмиратские - ред.) Emirates и Etihad Airways и (египетская - ред.) Egypt Air, в то время как некоторые мировые и региональные авиалинии продолжают полеты в аэропорт Хартума, среди них эфиопские (авиалинии – ред.) и суданские Tarco Aviation и Badr Airlines", - заявил аль-Махди.

По его словам, ряд пассажиров отправили жалобы через аэропорт Хартума на ОАЭ в связи с отменой рейсов эмиратских авиакомпаний Emirates и Etihad Airways.

В то же время аль-Махди подчеркнул, что аэропорт Хартума полностью готов к приему всех рейсов мировых авиакомпаний. Кроме того, он добавил, что авиарейсы внутри страны продолжаются в привычном режиме.

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.

Председатель совета директоров минздрава страны Сулейман Абдель Джаббар заявил, что жертвами событий в понедельник стал 61 человек. После этого протестующие перекрыли основные дороги города, организовав баррикады, и заявили о прекращении диалога с Военным советом, временно управляющим страной после отстранения от власти в апреле правившего 30 лет президента Омара аль-Башира.

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