Ряд авиакомпаний приостановили рейсы в столицу Судана

10 июня 2019 16:31 (UTC+04:00)

Некоторые авиакомпании приостановили полеты в аэропорт столицы Судана Хартума, но остальные продолжают совершать рейсы, сообщил пресс-секретарь аэропорта Мохаммед аль-Махди, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Ранее сообщалось, что такие авиакомпании, как Flydubai, Emirates, Turkish Airlines и Egypt Air отменили рейсы в Хартум из-за нестабильной ситуации в городе.

"Некоторые мировые авиалинии прекратили полеты в аэропорт Хартума, среди них (эмиратские - ред.) Emirates и Etihad Airways и (египетская - ред.) Egypt Air, в то время как некоторые мировые и региональные авиалинии продолжают полеты в аэропорт Хартума, среди них эфиопские (авиалинии – ред.) и суданские Tarco Aviation и Badr Airlines", - заявил аль-Махди.

По его словам, ряд пассажиров отправили жалобы через аэропорт Хартума на ОАЭ в связи с отменой рейсов эмиратских авиакомпаний Emirates и Etihad Airways.

В то же время аль-Махди подчеркнул, что аэропорт Хартума полностью готов к приему всех рейсов мировых авиакомпаний. Кроме того, он добавил, что авиарейсы внутри страны продолжаются в привычном режиме.
Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.

Председатель совета директоров минздрава страны Сулейман Абдель Джаббар заявил, что жертвами событий в понедельник стал 61 человек. После этого протестующие перекрыли основные дороги города, организовав баррикады, и заявили о прекращении диалога с Военным советом, временно управляющим страной после отстранения от власти в апреле правившего 30 лет президента Омара аль-Башира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Судане в отставку отправлены более 90 офицеров сил безопасности
Другие страны 02:51
Переходный военный совет Судана призвал прекратить акции протеста
Другие страны 9 июня 23:39
В ходе акции протеста в Хартуме погиб человек
Другие страны 9 июня 16:39
Евросоюз поддержал призыв не вмешиваться извне в ситуацию в Судане
Европа 7 июня 01:08
В Судане военные заявили о готовности к переговорам с оппозицией
Другие страны 5 июня 10:38
Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
Другие страны 5 июня 07:25
Лента новостей
Очень красиво! Впервые в Азербайджане кинематографисты Непала сняли фильм "Bir Bikram 2" (ВИДЕО)
Культура 17:05
Глава минобороны Турции прибыл в Нахчыван (ФОТО)
Политика 16:55
Звезды на красной дорожке "Кинотавра" (ФОТО)
Стиль 16:53
В Турции упал учебный самолет – есть погибший
Турция 16:53
В Японии смогли вырастить стволовые клетки в обычном клее
Другие страны 16:51
Билеты на Европейский юношеский олимпийский фестиваль "Баку-2019" уже в продаже
Общество 16:43
Фестиваль национальных видов спорта и игр стран СНГ пройдет на Иссык-Куле
Кыргызстан 16:37
Таможенный комитет Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет более чем на 14%
Бизнес 16:28
В Азербайджане "Последний звонок" пройдет на территориях самих школ
Общество 16:21