В Индии предупредили о приближении мощного циклона

12 июня 2019 11:35 (UTC+04:00)

Главный министр индийского штата Гуджарат Виджай Рупани рекомендовал туристам отказаться от посещения некоторых районов на западе страны в связи с приближением мощного циклона "Вайю", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Я прошу туристов, посещающих Гуджарат и направляющихся в Дварку, Сомнатх, Сасан и Кач, днем 12 июня перебраться в более безопасные районы, чтобы не пострадать из-за циклона", - заявил министр, выступая на пресс-конференции, посвященной приближающемуся циклону.

Ранее сообщалось, что в преддверии циклона власти намерены эвакуировать порядка 300 тысяч жителей прибрежных районов. Метеорологический департамент Индии, в свою очередь, информирует, что "Вайю" сформировался в Аравийском море и стремительно движется к западному побережью южноазиатской страны. Скорость ветра в нем достигает порядка 135 километров в час. Циклон несет с собой обильные дожди, из-за чего силы ВМС, а также экстренные службы Гуджарата и соседних штатов приведены в состояние повышенной готовности.

В начале мая текущего года жертвами другого циклона, "Фани", обрушившегося на прибрежный индийский штат Орисса, стали свыше 60 человек. Он принес с тобой сильнейшие ливни и ураганный ветер, скорость которого достигала 200 километров в час.

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