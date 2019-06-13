В МИД Сербии заявили о готовности принять саммит России и США

13 июня 2019 05:57 (UTC+04:00)

Сербия готова провести на своей территории саммит РФ и США, заявил газете "Известия" первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы это уже предлагали два года назад, предложим и вновь. Думаю, что это идеальное решение. Белград всегда являлся местом встреч для различных политических сил. Поэтому мы готовы организовать такого рода переговоры", - сказал изданию Дачич.

По его словам, Белград намерен выступить с такой инициативой, поскольку Сербия может стать мостом для налаживания отношений между Россией и Западом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил "Известиям", что "пока о встрече никто не говорит". В Государственном департаменте США не смогли предоставить изданию оперативный комментарий по этой теме.

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