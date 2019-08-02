Китай призвал США вернуться к выполнению Договора о РСМД

2 августа 2019 12:04 (UTC+04:00)

Китай против выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и считает, что Вашингтон должен вернуться к выполнению своих обязательств, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китайская сторона против таких действий, мы призываем Соединенные Штаты придерживаться своих обязательств", - отметила она на регулярном брифинге.

Соединенные Штаты выходят в пятницу из ДРСМД от 1987 года. Руководство США несколько раз высказалось за подготовку взамен схожего соглашения с участием Китая, однако Пекин, по сути, проигнорировал эти призывы.

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