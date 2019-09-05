Россия и Малайзия ведут переговоры о возможной закупке партии новых МиГ-35

5 сентября 2019 09:17 (UTC+04:00)

Малайзия ведет с Россией переговоры о возможном обновлении своего парка истребителей по схеме, когда Куала-Лумпур возвращает Москве устаревшие модели стоявшей на вооружении российской техники и закупает партию МиГ-35, заявил в интервью премьер-министр страны Махатхир Мохамад, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Кредит был бы очень полезным, но нужно учитывать, чтобы проценты по кредиту были невысокими, как и выплаты. Старые самолёты сложно продать, поэтому мы должны всерьёз рассматривать предложение, согласно которому можно было бы вернуть старые самолёты", - сказал он.

"Пока это программа. Были переговоры, но не с российским правительством, а с компаниями. Мы изучаем их предложение по возвращению старых МиГ-ов и закупке новых моделей МиГ-35, но даже в этом случае нам придётся выплатить большую сумму. А Малайзия не та страна, которая тратит много денег на оборону, только 2% бюджета, а 35% на образование. Переговоры продолжаются", - добавил он.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

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