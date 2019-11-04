США ввели санкции против Генштаба ВС Ирана

4 ноября 2019 21:16 (UTC+04:00)

Вашингтон расширил санкционный список в отношении Тегерана, внеся туда Генштаб ВС Ирана, а также девятерых граждан страны, среди которых сын духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи и другие представители иранских властей высокого ранга. Об этом сообщается в понедельник на сайте Министерства финансов США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В списке, в частности, фигурирует начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, а также целый ряд генералов, священнослужителей и чиновников.

США внесли в санкционный список сына духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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