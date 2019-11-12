Протесты в Чили ослабили курс песо до исторического минимума

Массовые акции протеста в Чили, часто заканчивающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, привели к рекордному падению чилийского песо по отношению к доллару, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.

По данным биржи Чили, стоимость песо опустилась на более чем 5%, курс достиг 800 песо за доллар к 11.50 по местному времени, однако через несколько минут за него давали уже 792,8 песо. Как отмечает издание Tercera, речь идет о самом большом скачке за последние два десятилетия.

Президент Центрального банка Чили Марио Марсель заявил, что несмотря на падение валюты, финансовая ситуация в стране остается "стабильной", следует из пресс-релиза на сайте банка.

"С тех пор, как начались социальные протесты, Центральный банк Чили детально проанализировал ключевые финансовые и экономические показатели", - говорится в пресс-релизе. Поначалу мирные, к 18 октября акции протеста переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.

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