В Канаде при столкновении двух машин с лосем погиб ребенок

19 ноября 2019 06:32 (UTC+04:00)

Один человек погиб и трое получили ранения при столкновении двух автомобилей с лосем в канадской провинции Квебек. Об этом в понедельник сообщил телеканал СTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на трассе в 150 км к северо-западу от Монреаля. Автомашина сбила животное, которое от удара отлетело на встречную полосу, где в него врезался другой автомобиль. В последнем находились двое взрослых и трое детей. Один ребенок погиб, еще один находится в тяжелом состоянии.

Двое взрослых из второй машины получили незначительные травмы, третий ребенок и водитель первого автомобиля не пострадали.

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